LIVE eredivisie | Gehavend AZ kan nog geen vuist maken tegen Sparta

Vitesse overklast Go Ahead Eagles en neemt afstand van degradatie­zo­ne

Vitesse had vanavond in eigen huis geen kind aan Go Ahead Eagles (2-0). De Arnhemmers kwamen in de eerste helft op voorsprong dankzij een prachtige vrije trap van Maximilian Wittek. Mohamed Sankoh tekende voor de eindstand in het tweede bedrijf. De tegenstanders uit Deventer creëerden nauwelijks kansen in de Gelredome en blijven steken op de 12de plek in de eredivisie.