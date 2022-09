LIVE eredivisie | Heerenveen met man minder tegen NEC na rode kaart Tibor Halilovic

ADO Den Haag ook bij Willem II onderuit, teleurge­stel­de Dirk Kuyt: ‘We vergeten te voetballen’

ADO Den Haag heeft op bezoek bij Willem II de derde uitnederlaag van het nog prille seizoen in de Keuken Kampioen Divisie geleden: 1-0. In een wedstrijd waarin de kansen op de vingers van één hand te tellen waren, was de winnende treffer een eigen doelpunt van ADO-verdediger Tyrese Asante.

