LIVE eredivisie | Neemt Feyenoord in topper afstand van PSV?

PSV met knikkende knieën naar Feyenoord: ‘Ondanks de intimide­ren­de sfeer is het wel gewoon mooi’

Voor PSV is Feyenoord-uit de moeilijkste wedstrijd van het jaar. Slechts 14 zeges in 80 duels, omstreden penalty’s, zware blessures, het polletje van Van Breukelen of een massale vechtpartij: de lijst is ellenlang. Misschien kunnen zondag zes PSV’ers met een blanco ‘Kuipdossier’ helpen de reeks te doorbreken.

8:13