LIVE eredivisie | Phillip Cocu en Vitesse halen opgelucht adem: vroege goal FC Emmen afgekeurd

Bondscoach Jonker na WK-lo­ting: ‘Landen van het kaliber VS hoop je later in het toernooi te treffen’

,,Een prachtige loting, maar een stevige poule.” Bondscoach Andries Jonker van de Oranjevrouwen is niet ontevreden over de loting voor het WK van 2023, waar zijn elftal tegen regerend wereldkampioen Verenigde Staten speelt, WK-debutant Vietnam en een play-offswinnaar (Kameroen, Thailand of Portugal). Oranje werkt alle wedstrijden in Nieuw-Zeeland af, het land dat samen met Australië het WK organiseert. De beste twee landen gaan door.

11:30