LIVE eredivisie | PSV gaat voor tiende opeenvolgende competitiezege op Fortuna Sittard

Fortuna Sittard verloor zijn laatste negen eredivisieduels met PSV en weet dus dat het een lastige middag belooft te worden. Toch zal de ploeg van Julio Velázquez hopen op een stunt voor eigen publiek, wat een nieuwe misstap zou betekenen voor de Eindhovenaren. De aftrap in Sittard is om 14.30 uur en via ons liveblog mis je geen moment!