LIVE eredivisie | RKC jaagt op plek in linkerrijtje, maar wacht nog op eerste grote kans

Veelbespro­ken actie van Feyenoord-doel­man Justin Bijlow gaat de wereld over: ‘Valsspelen of geniaal?’

Met zijn veelbesproken actie tegen FC Twente is Feyenoord-doelman Justin Bijlow de wereld over gegaan. In een poging te voorkomen dat Virgil Misidjan met een snelle ingooi een doelpunt in kon leiden, gooide de Rotterdamse goalie met opzet een andere bal het veld in. Dat haalde zelfs in Latijns-Amerika het nieuws.

30 januari