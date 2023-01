LIVE eredivisie | Sarr helpt Heerenveen aan vroege vroege voorsprong na assist Noppert

PSV grijpt naast de komst van Arnaut Danjuma, maar blijft werken aan nieuwe versterkin­gen

PSV moet de komst van Arnaut Danjuma (25) uit het hoofd zetten. De aanvaller gaat vanuit zijn huidige werkgever Villarreal naar een Engelse club: Everton. Die ploeg wil wegkomen uit de onderkant van de Premier League en lijft hem zaterdag in. Everton gaat zaterdag over tot een medische keuring en huurt hem daarna een half seizoen. Ook Bournemouth had interesse.

21 januari