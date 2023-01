LIVE eredivisie | SC Heerenveen zonder Andries Noppert: keeper valt uit voor duel met Fortuna

Panenka | Alfred Schreuder kan met Ajax weer langzaam opschuiven naar de koppositie

Deze week in Panenka: alles over de Klassieker! De wedstrijd Feyenoord tegen Ajax eindigde in een onbevredigende 1-1. Hidde van Warmerdam en Sjoerd Mossou bespreken de beladen middag in De Kuip in Rotterdam. En hoe gaat Schreuder presteren nu de klassieker achter de rug is?

23 januari