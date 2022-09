LIVE eredivisie | Sparta en FC Groningen na rust op jacht naar openingstreffer

PS­V-trai­ner Ruud van Nistel­rooij onder indruk van Feyenoord: ‘We kunnen onze borst natmaken’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij hoopt dat zijn ploeg zondag in de topper tegen Feyenoord voordeel heeft van de vrije week. De uitwedstrijd van donderdag in de Europa League tegen Arsenal ging niet door als gevolg van het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Feyenoord kwam die dag wel in actie en won in De Kuip met 6-0 van Sturm Graz.

16 september