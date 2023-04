LIVE eredivisie | Van Hooijdonk rukt met goals tegen Volendam op in topscorersklassement

Heerenveen neemt het vanavond (aftrap 21.00 uur) in de eredivisie thuis op tegen FC Volendam. De club uit Friesland wil na het reguliere seizoen de play-offs voor Europees voetbal in en daarvoor zijn drie punten nodig. De bezoekers kunnen bij een zege dan weer een enorme stap zetten richting handhaving. Wat gaat het worden in het Abe Lenstra Stadion? De belangrijkste ontwikkelingen van dit duel volg je hieronder in ons liveblog.