LIVE eredivisie | Vertessen straft fout Van der Hoorn genadeloos af, eerste zege PSV zo goed als binnen

Dit kan PSV tegen Sturm Graz verdienen: ook deze wedstrijd gaat al om meerdere miljoenen

Tijdens het duel tussen PSV en Sturm Graz van vavaond is plaatsing voor de play-offs voor het toernooi om de Champions League tegen Rangers FC of Servette Genève de inzet. In die play-offs gaat het om meerdere tientallen miljoenen, maar ook de wedstrijd tegen Sturm Graz heeft al een flink belang.