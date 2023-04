LIVE eredivisie | Vitesse en Excelsior hebben afgetrapt en willen afstand nemen van onderste regionen

Rome staat op scherp vanwege komst Feyenoord­fans: ‘Het hotel dacht dat we hooligans waren’

Politieagenten die toekijken hoe toeristen selfies maken bij de afgeschermde fonteinen en Feyenoorders die incognito opgaan in de massa. Rome staat op scherp vanwege de komst van de Rotterdammers, maar onrust is woensdagmiddag nergens te bekennen. ,,Het hotel dacht dat we hooligans waren, maar we mochten toch gewoon komen.”