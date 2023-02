LIVE eredivisie | Vitesse met Davy Pröpper in de basis op bezoek bij Emmen, Marco van Ginkel op de bank

Benoeming John Heitinga maakt aanstel­ling nieuwe technisch directeur nog urgenter voor Ajax

Ajax legt het lot van de hoofdmacht voor de rest van het seizoen in handen van John Heitinga. De 39-jarige trainer moet de afgegleden kampioen, met Dwight Lodeweges als assistent, alsnog naar titelprolongatie loodsen. Dat levert voorlopig helderheid in de staf op, maar duidelijkheid in de directie is daardoor nog urgenter geworden.

2 februari