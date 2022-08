Live eredivisie | Vitesse wil zich tegen Excelsior revancheren na nederlaag tegen Feyenoord

Giovanni van Bronck­horst kan niet wachten op duel met PSV: ‘Geweldig om Ruud weer te zien’

Giovanni van Bronckhorst kan niet wachten om oog in oog te staan met Ruud van Nistelrooij in de play-offs van de Champions League. Een van de twee Nederlandse coaches plaatst zich met zijn ploeg voor de groepsfase van het miljardenbal. De vraag is: wordt het Van Bronckhorst met Rangers FC of Van Nistelrooij met PSV?

10 augustus