LIVE eredivisie | Voetbalfeest in Alkmaar: FC Utrecht na tiende goal weer razendsnel naast AZ

AZ gaat vanavond in eigen huis op jacht naar de koppositie in de eredivisie. Als de ploeg van trainer Pascal Jansen weet te winnen van FC Utrecht, dan is de eerste plaats in ieder geval weer een halve dag van de Alkmaarders. FC Utrecht kende een veel betere start in het AFAS Stadion, waarna AZ het razendsnel omdraaide. Waar eindigt dit? Je volgt het duel in ons liveblog!