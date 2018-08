Geblunder in slotfase haalt glans van ruime zege Feyenoord

De Friezen openden slap, Feyenoord was wel bij de les en kwam razendsnel op 0-2. De Rotterdammers konden in het restant met twee vingers in de neus de eerste uitoverwinning van het seizoen binnenhengelen.



Je zag Jens Toornstra na drie minuten in het Abe Lenstra Stadion om zich heen kijken. Is er echt helemaal niemand die mij dekt? Het centrale duo Dave Bulthuis en Daniel Hoegh had alleen maar oog voor Robin van Persie, middenvelder Yuki Kobayashi was al naar voren gerend en opeens was Feyenoord in balbezit.



Steven Berghuis legde de bal keurig achter de defensie en Toornstra kon simpel de uitgelopen keeper Warner Hahn van zich afschudden. De snelle voorsprong was exact waar Feyenoord op had gehoopt voor de wedstrijd in Friesland. Heerenveen diende in het vervolg te creëren en Feyenoord kon in de omschakeling toeslaan. Bij doelpunt nummer twee schoot Jordy Clasie in en was Robin van Persie attent. De aanname van de spits was met een gelukje, de afronding vakkundig.



Heerenveen wist toen wel hoe laat het was, maar slaagde er kort voor rust toch nog in om zichzelf helemaal in kansloze positie te manoeuvreren. Hahn speelde de bal zomaar in de voeten van Toornstra. De middenvelder, die in het verleden zo moeilijk tot scoren kwam buiten de Kuip, lepelde de bal keurig in het verlaten doel: 0-3.



Na rust sloeg Tyrell Malacia na een mooie solo snel toe namens Feyenoord (0-4) en leek het alleen nog de vraag hoe hoog de score zou oplopen. Morten Thorsby, Kik Pierie en Dave Bulthuis maakten er na gestuntel van de defensie van Feyenoord echter nog 1-4, 2-4 en 3-4 van bij een ploeg die verder zo'n beetje alles fout deed. Ayoub zorgde voor opluchting: 3-5.



Voor Van Bronckhorst was de winstpartij, ondanks een wel heel erg slordige slotfase, uiteraard meer dan welkom. De uitschakeling tegen AS Trencín met beschamende cijfers en het verlies in het openingsweekeinde tegen De Graafschap lagen nogal zwaar op de maag in Rotterdam. Van Bronckhorst hield echter zo veel mogelijk vast aan dezelfde namen en aan het vaste spelsysteem met twee buitenspelers, Clasie en Vilhena als controlerende middenvelders en Jens Toornstra als diepste schakel op het middenrif.



Met een op papier simpele thuisbeurt tegen NAC in het verschiet, kan Feyenoord de schade uit de eerste wedstrijd enigszins repareren. Na die thuiswedstrijd volgt een interlandonderbreking en vervolgens gaan de Rotterdammers op bezoek bij AZ.