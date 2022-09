LIVE Europa League | Grote kansen voor PSV, maar Bodø/Glimt kort voor rust op voorsprong door heerlijke goal

Podcast | ‘Erik ten Hag in het enorme decor van Manchester United zien is bijzonder’

Na een moeizame start wint Erik ten Hag met Manchester United weer wedstrijden. Dit weekend maakte de man van 100 miljoen zijn debuut. Onder toeziend oog van Sjoerd Mossou. In de nieuwe AD Voetbalpodcast bespreekt hij met Etienne Verhoeff zijn ervaringen in Engeland. En daarnaast de bijltjesdag bij Feyenoord en is de Eredivisie al beslist.

