LIVE Europa League | Santiago Giménez benut penalty, maar troosteloos Feyenoord heeft er weinig aan

Kan Oranje blamage voorkomen? Leeuwinnen moeten vanavond winnen om WK te halen

Twee uiterst teleurstellende wedstrijden tegen Tsjechië hebben de Oranjevrouwen in het afgelopen jaar in een benarde positie gebracht in de WK-kwalificatie. Alleen winst volstaat vanavond tegen het normaal gesproken zwakkere IJsland om directe WK-plaatsing af te dwingen. De play-offroute die volgt als dat niet lukt, zou een blamage betekenen.

6 september