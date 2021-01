LIVE | FC Emmen jaagt in Almelo op eerste zege van het seizoen

Stengs weet dat het voor AZ lastig wordt: ‘Als je mee wil doen, moet je wel dichtbij staan’

11 januari AZ was woensdagavond (18.45 uur) graag met een goed gevoel aan de eerste topper van het seizoen tegen PSV begonnen, maar de Alkmaarders liepen zaterdag in het eerste duel van 2021 direct averij op tegen PEC Zwolle (1-1). Als je mee wil doen moet je er wel dichtbij staan. Dat hebben we vorig seizoen afgedwongen, maar nu is het een groot gat en wordt het lastig om het te dichten.”