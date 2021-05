LIVE | FC Emmen zoekt ook in verlenging de aanval tegen taai NAC

Dit is PSV-prooi André Ramalho: ‘Maak je borst maar nat’

18 mei Wie haalt PSV in huis met de Braziliaan André Ramalho Silva? De Eindhovense voetbaltrainer Ricardo Moniz haalde hem als ventje van 18 naar Europa, in zijn tijd als hoofd opleidingen van Red Bull Salzburg. ,,Dit is een transfer die Roger Schmidt zeker kan helpen bij PSV.”