LIVE | FC Groningen leidt in vechtwedstrijd tegen FC Utrecht

LIVE | Feyenoord in Klassieker met herstelde Trauner en Malacia, geen verrassin­gen bij Ajax

• Eerder dit seizoen won Ajax in de Kuip met 0-2 van Feyenoord • Ajax is koploper in de eredivisie, Feyenoord staat derde met acht punten minder • Scheidsrechter: Danny Makkelie

13:29