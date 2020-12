LIVE | FC Groningen met zelfde elf als tegen Sparta, Heracles met Rente in plaats van Knoester in de verdediging

samenvatting Letsch na zege op titelkandi­daat Feyenoord: ‘Spelers mogen dromen’

20 december Van Thomas Letsch mogen zijn spelers best een beetje dromen van de titel, maar zelf blijft de Duitse trainer heel nuchter. ,,Ik ga vooral analyseren wat er in de tweede helft gebeurde, dat is voor mij nu belangrijk", zei Letsch na de zege op Feyenoord (1-0). ,,De spelers mogen dromen wat ze willen. Ik denk in mijn wildste dromen alleen maar aan de komende wedstrijd, woensdag tegen AZ."