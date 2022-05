LIVE | FC Twente direct na rust dicht bij gelijkmaker via Cerny, Flemming blinkt uit bij Fortuna

met video Tien arresta­ties in avond voor halve finale in Marseille, minstens één Feyenoord-supporter gewond

Een enorme politiemacht heeft gisteravond en -nacht in Marseille tien arrestaties verricht, waarvan zeker vijf Fransen- en twee Nederlanders. Dat meldt de regionale krant La Provence. Er waren meerdere confrontaties tussen de aanhang van de twee clubs, die vanavond om een plek in de finale in de Conference League spelen.

