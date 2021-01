LIVE | FC Twente met Danilo op de bank tegen Emmen, Vitesse op bezoek bij Heracles

Transfer­vrije Schöne: ‘Ajax is niet onrealis­tisch, ik kan het niveau aan’

7 januari Lasse Schöne (34) is niet langer speler van Genoa, de club waarmee de Deen tot een akkoord is gekomen over contractontbinding. Schöne wil graag op een goed niveau blijven spelen, om zo in aanmerking te blijven komen voor de EK-selectie van Denemarken komende zomer. Een stap naar Ajax acht hij ‘niet onrealistisch’.