LIVE | FC Twente ontvangt met VVV club die nog niet verloor in 2021

AZ-trai­ner Jansen mist de VAR tegen Ajax

21 januari Trainer Pascal Jansen baalde van de nederlaag van AZ tegen Ajax in de achtste finales van de KNVB-beker (0-1). ,,We hadden het volste vertrouwen dat we konden winnen”, zei hij. ,,Maar uiteindelijk hebben we te weinig afgedwongen.”