LIVE | FC Utrecht blijft in matige eerste helft overeind tegen Ajax

Koop­meiners over tegenstan­der Sociedad: ‘Dit is een fantas­tisch elftal’

5 november AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners kon er na de wedstrijd tegen Real Sociedad nog niet over uit. Hij had zojuist tegen misschien wel de beste club gespeeld uit zijn loopbaan tot nu toe. ,,Qua individu en organisatorisch is Sociedad fantastisch. Ze speelden veel tussen de linies wat het voor ons heel lastig maakte om tegen te spelen.”