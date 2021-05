LIVE | FC Utrecht in kort geding over play-offs lijnrecht tegenover KNVB

De Marco van Basten Award voor Ajax-ta­lent van het jaar: een vloek of een zegen?

19 mei Ryan Gravenberch is verkozen tot talent van het jaar van Ajax én van de eredivisie. Hij is pas net 19 jaar, maar was dit seizoen erg belangrijk voor de Amsterdammers. Zijn ontwikkeling wordt nu beloond met de Marco van Basten Award en de Johan Cruijff Award. De toekomst lijkt Gravenberch toe te lachen, maar toch moet hij oppassen.