LIVE | FC Utrecht start belangrijke wedstrijd tegen Cambuur met Janssen in de basis

Feyenoord pikt Philippe Sandler transfer­vrij op in Manchester: ‘Hij is fysiek sterker geworden’

De bevestiging liet even op zich wachten, maar Feyenoord heeft Philippe Sandler nu dan ook gepresenteerd. De 24-jarige verdediger tekent een contract tot komende zomer in de Kuip met daarna een optie voor een jaar plus nóg een jaar.

1 februari