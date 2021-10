LIVE | Feyenoord begonnen tegen Cambuur, winnen Rotterdammers weer eens in eredivisie?

Gouden wissels leiden Wiegman en Engeland naar eerste zege op Wembley

23 oktober Na twee vriendschappelijke, verloren wedstrijden speelden de Engelse voetbalvrouwen van bondscoach Sarina Wiegman vandaag voor het eerst een duel met inzet in ‘The Home Of Football’, op Wembley. Dat leverde direct een zege op Noord-Ierland op in de WK-kwalificatie: 4-0. Alle vier doelpunten werden door invallers gemaakt, met Beth Mead - maker van een hattrick - als meest in het oog springende speelster.