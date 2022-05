LIVE | Feyenoord jaagt op aansluitingstreffer, Geertruida voorkomt derde PSV-goal

Hekkenslui­ter Willem II overtuigt met knappe zege op Heracles: spanning onderin naar kookpunt

De Tilburgers van Kevin Hofland wonnen in het eigen Koning Willem II-stadion met 2-0 door treffers van Wessel Dammers en Jizz Hornkamp en zijn in ieder geval voor even van de laatste plek in de Eredivisie af. Bekijk hier de stand van zaken in de eredivisie.

7 mei