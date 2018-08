LIVE | Hakballetje Van der Heijden zorgt voor derde treffer Feyenoord

Robin van Persie stond drie dagen na de wedstrijd tegen AS Trencin toch aan de aftrap. De aanvoerder van Feyenoord is doorgaans niet fris genoeg om een paar dagen na een wedstrijd alweer aan een nieuwe klus te beginnen. Maar Feyenoord diende tegen Excelsior een sportieve crisis een halt toe te roepen. En met de Deense spits Nicolai Jørgensen nog ver verwijderd van een rentree heeft Giovanni van Bronckhorst nauwelijks serieuze offensieve alternatieven, al is de trainer van Feyenoord doorgaans lovend over de progressie die talent Dylan Vente maakt in de Kuip.