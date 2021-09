LIVE | Feyenoord mist kans op vroege voorsprong na strakke voorzet Toornstra

Video Excelsior aan kop na zege in regioderby, ADO pakt punt in Oss en sensatione­le zege voor VVV

10 september Excelsior Rotterdam is de nieuwe koploper in de Keuken Kampioen Divisie met 13 punten na zes wedstrijden. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen won vanavond in Kralingen met 3-1 in de Rijnmond-derby tegen FC Dordrecht.