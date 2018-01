LIVE: Feyenoord met St. Juste, Van Ginkel op de bank bij PSV

Feyenoord begint met Jeremiah St. Juste in de ploeg aan de kraker in de kwartfinales van het bekertoernooi tegen PSV. Trainer Giovanni van Bronckhorst posteert St. Juste rechts achterin. De verdediger ontbrak afgelopen zondag tegen ADO Den Haag (3-1) vanwege een lichte blessure. Zijn vervanger Bart Nieuwkoop moest toen in de rust al worden gewisseld vanwege fysieke klachten.



Van Bronckhorst heeft zijn ploeg verder ongewijzigd gelaten. Jens Toornstra is de meest vooruitgeschoven pion op het middenveld, met verder Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena. Nicolai Jørgensen staat in de spits. De Deen zag de afgelopen dagen een transfer naar Newcastle United afketsen. Jørgensen heeft Steven Berghuis en Sam Larsson naast zich in de voorhoede. Robin van Persie begint opnieuw op de bank.