LIVE | Feyenoord strijdend ten onder in finale, Conference League-beker voor AS Roma

Feyenoord is er in Tirana niet in geslaagd de Conference League te winnen. De Rotterdammers gingen in de finale met 1-0 ten onder tegen AS Roma, dat de beker mee naar huis neemt. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.