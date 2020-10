LIVE | Fortuna met twee verse krachten op zoek naar aansluitingstreffer tegen Groningen

Coronabe­smet­ting bij VVV in aanloop naar duel met Ajax

24 oktober Een speler van VVV-Venlo is besmet met het coronavirus. Dat bleek na de coronatests die de selectie en staf van de Limburgse eredivisionist donderdag hebben ondergaan. Omwille van de privacy maakt VVV niet bekend om welke speler het gaat. Hij gaat in quarantaine en mist in ieder geval het duel met Ajax van vanmiddag.