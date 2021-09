LIVE | Go Ahead Eagles en PEC Zwolle verrassen met opstelling

Dit is de verwachte opstelling en het bles­surenieuws van je favoriete club

0:05 De vijfde speelronde in de eredivisie is over de helft. Wat zijn de te verwachten opstellingen en welke spelers ontbreken vandaag? Een overzicht van de vier zondagse duels met de IJsselderby als voorafje, PSV-Feyenoord als heerlijk hoofdgerecht en de duels Heracles-AZ en Vitesse-FC Twente als toetje.