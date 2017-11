LIVE: Veldwijk faalt voor open doel, Heracles leidt

Live LIVE: NAC begint met Birighitti onder de lat tegen VVV

20:22 Niet Nigel Bertrams maar Mark Birighitti staat zaterdagavond bij NAC, dat Menno Koch en Thierry Ambrose mist, onder de lat in de uitwedstrijd tegen VVV. Trainer Stijn Vreven heeft ervoor gekozen om de Australiër zijn plekje terug te geven, ondanks het overtuigende optreden van Bertrams vorige week tegen FC Utrecht. Birighitti haakte in de warming-up van FC Utrecht geblesseerd af nadat het in zijn rug was geschoten waardoor Bertrams zijn officiële debuut kon maken voor de Bredanaars. Dat deed hij met verve. Toch houdt Birighitti, die in zijn eerste zes wedstrijden een twijfelachtige indruk maakte, het vertrouwen van Vreven. Bij NAC ontbreken dus Koch en Ambrose. Beiden kampen met een knieblessure. Van Ambrose wordt verwacht dat hij na het weekend weer aansluit bij de groep, van Koch is dat nog maar de vraag. De twee basiskrachten worden in Venlo vervangen door Bart Meijers en Thomas Enevoldsen die allebei hun eerste basisplaats krijgen. Koch en Ambrose voegen zich in de ziekenboeg bij de langdurig geblesseerden Pablo Mari (enkel), Chiro Ntoko (hamstring), Olivier Rommens (knie), Robbie Haemhouts (achillespees) en Thomas Agyepong (hamstring). Opvallend is ook de afwezigheid van vaste reserve Jeff Stans in Venlo. De reden daarvan is vooralsnog onbekend. Opstelling NAC: Birighitti; Sporkslede, Meijers, Mets, Angeliño; Verschueren, El Allouchi; Korte, Garcia, Vloet; Enevoldsen. Bank: Bertrams, Niemczycki, Horsfield, Vliet, Nijholt, Reuvers, Fernandes en Sprangers.