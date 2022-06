LIVE | Inschattingsfoutje van Sari van Veenendaal kost Leeuwinnen voorsprong

PSV heeft eerste doelman bijna binnen met Argentijn van OGC Nice

PSV wil zich de komende dagen versterken met een eerste keeper die overkomt uit de Franse competitie. Het gaat om Walter Benítez, een gerenommeerde Argentijnse doelman die dit seizoen bij OGC Nice in het doel stond en momenteel transfervrij is. Hij is op hoofdlijnen mondeling akkoord met PSV en de komende dagen moet blijken of een transfer honderd procent rond kan komen.

18 juni