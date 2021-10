LIVE | Inspiratieloos FC Twente botst op energiek NEC, grote kansen blijven uit

FC Twente staat 7de in de eredivisie, NEC 11de. Bij winst sluiten de Enschedeërs aan bij de subtop, maar NEC probeert zich te herpakken na het verlies in de derby tegen Vitesse. In een zonnige Grolsch Veste staat de 'lunchwedstrijd’ onder leiding van Kevin Blom. Check hier de stand van zaken in de eredivisie