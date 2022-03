LIVE | Invaller Ritsu Doan brengt PSV terug in de wedstrijd tegen FC Kopenhagen

Efficiënt AZ wint in Nijmegen en nadert Feyenoord

AZ heeft zonder groots te spelen drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen NEC. De Alkmaarders kwamen vroeg op voorsprong via Jesper Karlsson, maar vlak voor rust kwam NEC op gelijke hoogte met een kopbal van Guth. Na rust was het opnieuw Karlsson die raak schoot, waarna Evjen de wedstrijd in het slot gooide. Het werd 1-3 in de Goffert.

