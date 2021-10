LIVE | Jahanbakhsh terug in de basis bij Feyenoord in derby tegen Sparta

TOTO KNVB Beker Heerenveen komt goed weg bij AFC, opstekers voor Sparta en FC Groningen

Een bekerstunt hing vanavond in de lucht op Sportpark Goed Genoeg in Amsterdam, maar Heerenveen won uiteindelijk met 1-2 bij AFC door twee goals in het laatste kwartier. Sparta en FC Groningen, die het lastig hebben in de eredivisie, tankten een beetje vertrouwen.

27 oktober