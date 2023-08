LIVE Johan Cruijff Schaal | Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Feyenoord en PSV

Wesley Sneijder diep door het stof richting F-side van Ajax: ‘Wat ik in verleden heb gedaan, was niet handig’

Wesley Sneijder heeft een gesprek gevoerd met de F-side na het tumult dat ontstond naar aanleiding van gesprekken over een mogelijke terugkeer bij Ajax. De oud-speler van de club joeg een deel van de harde kern enkele jaren geleden tegen zich in het harnas door duidelijk te maken dat zijn hart bij FC Utrecht ligt. De F-side was dat duidelijk niet vergeten en bezwoer dat het ‘oorlog’ zou worden als Sneijder daadwerkelijk terugkeert.