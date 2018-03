Feyenoord maakt einde aan goede reeks AZ

Door Mikos Gouka



AZ beter dan Feyenoord? De spelers van Feyenoord riepen in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen de nummer drie in de eredivisie vrijwel allemaal dat daar toch echt geen sprake van is. Dat het gat tussen de formatie uit Alkmaar en Feyenoord al 14 punten was voor de onderlinge ontmoeting, had volgens de Rotterdammers vooral te maken met eigen falen. Met een 2-1 winst bleken de Rotterdammers in de Kuip in elkaar geval sterker dan AZ, dat op 22 april in de bekerfinale revanche kan nemen.



In de Kuip was de eerste helft voor Feyenoord. Nicolai Jørgensen zag een grote kopkans worden gekeerd door keeper Marco Bizot. Topscorer Steven Berghuis krulde een vrije trap buiten bereik van dezelfde Bizot tegen de paal. En Jean-Paul Boëtius profiteerde optimaal van een flater van de 21-jarige Griek Pantelis Hatzidiakos. De verdediger verloor de bal achteloos en Boëtius schoot vanaf de rand van het strafschopgebied laag binnen.



Overwicht

AZ had na rust aanvankelijk wel een overwicht. Maar behalve een kopkans van spits Wout Weghorst creëerde de ploeg van trainer John van den Brom geen noemenswaardige kansen. De ploeg uit Alkmaar, met na rust Ron Vlaar en Mats Seuntjes voor Hatzidiakos en Oussama Idrissi, zag diep in de tweede helft alle hoop op een puntje vervliegen.



Nicolai Jørgensen dook op voor Bizot en de Deen, die tien wedstrijden op een rij geen enkel doelpunt maakte, rondde bekwaam af. Als signaal dat het vanaf nu alleen maar beter kan in de Kuip met de spits en zij ploeggenoten? Of vergaloppeerde Feyenoord zich dit seizoen al zo vaak dat te vroeg juichen misplaatst zou zijn. Zondag spelen de Rotterdammers in Zwolle op het kunstgras tegen PEC. Daar moet blijken of de eerste tekenen van herstel in Rotterdam daadwerkelijk zijn ingezet.



AZ beklaagt zich over handsballen

In blessuretijd maakte Wout Weghorst nog wel de 2-1 namens AZ, maar het was te laat voor de Alkmaarders. AZ won sinds het seizoen 2010/2011 niet meer in De Kuip. Na afloop deed aanvoerder Weghorst terecht zijn beklag over de rol van scheidsrechter Dennis Higler, die AZ vroeg in de wedstrijd een penalty had moeten toekennen (na overduidelijk hands van Jan-Arie van der Heijden) en in de tweede helft nog een indirecte vrije trap had moeten geven nadat Brad Jones een terugspeelbal met zijn hand afstopte.