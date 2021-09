LIVE | Kaj Sierhuis debuteert bij Heracles tegen AZ

Waarom mevrouw Van Polen thuis niet moet aankomen met een bosje geel-rode tulpen

10:19 Het Feyenoord-Ajax van het oosten, zo wordt de wedstrijd Go Ahead Eagles – PEC Zwolle vaak genoemd. Vandaag (12.30 uur) staat de IJsselderby voor het eerst sinds vijf jaar weer op het programma. Over geel-rode tulpen, een gestolen kampioensschaal en ongebreideld fanatisme. ,,PEC-fans willen enorm graag die derby winnen. Maar bij Go Ahead-supporters is het alsof hun leven ervan afhangt.”