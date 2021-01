LIVE | Kan FC Twente slechte reeks ombuigen tegen Heerenveen?

Maikel Kieften­beld uit Lemeler­veld zet droomleven voort in Londen (maar moet nog wel op huizen­jacht)

30 januari Bonen bij het ontbijt, daar kan Maikel Kieftenbeld ook na 5,5 jaar in Engeland niet aan wennen. Maar bacon en eggs gaan er wel in bij de middenvelder uit Lemelerveld. ,,Maar af en toe staat er wel een pot hagelslag op tafel, ja. En laatst hebben we hutspot gemaakt, met worst. Ken je heimweewinkel.nl? Kun je gewoon alles laten bezorgen.’’