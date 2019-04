LIVE | Kan Feyenoord na rampmaand weer winnen? Berghuis terug

Willem II en Aras Özbiliz per direct uit elkaar

15:05 Willem II heeft per direct afscheid genomen van Aras Özbiliz, die op 30 maart in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard weigerde in te vallen. Om die reden kreeg hij een disciplinaire straf opgelegd en miste hij dinsdag het uitduel met Heracles. De Tilburgse club ging het gesprek aan met de 29-jarige Armeniër. Dat leidde uiteindelijk tot de breuk.