LIVE | Kan hekkensluiter PEC Zwolle ook drie punten pakken in Heerenveen?

FC Utrecht wimpelt interesse in Ramselaar van Millwall en andere clubs af

FC Utrecht is niet van plan om clubtopscorer Bart Ramselaar (25) te verkopen. De middenvelder staat in de belangstelling van het Engelse Millwall (elfde in de Championship) en een Chinese en een Italiaanse club, maar Utrecht houdt de boot af. Intussen wordt het papierwerk afgerond voor een overgang van doelman Maarten Paes naar Dallas FC in de Amerikaanse Major League Soccer.

18 januari