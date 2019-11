LIVE | Kan invaller Makienok FC Utrecht van nieuwe impuls voorzien?

Van Bommel mag zich gelukkig prijzen dat hij bij PSV werkt

12:02 PSV zat de afgelopen weken in de hoek waar de klappen vielen. Blessures, rode kaarten, schorsingen, hier en daar een beetje pech. Dat de resultaten naar PSV-begrippen drie weken lang bizar slecht waren, had daar absoluut mee te maken. Tot zover de verklaarbaarheid voor het falen van de club in het derde wedstrijdblok.