LIVE | Kerk schiet FC Utrecht naar ‘driepunter’ tegen krachteloos ADO

Speeldagen kwartfina­les KNVB-be­ker bekend

16:13 SC Heerenveen komt als eerste óf als laatste ploeg in actie in de kwartfinales van de beker. Mocht Fortuna Sittard winnen van Feyenoord dan is Heerenveen - Fortuna de eerste kwartfinale op 11 februari. Als Feyenoord dinsdag wint in het inhaalduel dan sluiten de Friezen en de Rotterdammers de kwartfinales af op 13 februari.