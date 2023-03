LIVE Keuken Kampioen Divisie | Jong Ajax voor rust al klaar met NAC Breda, koploper PEC op voorsprong

Podcast Willem van Hanegem kritisch op instelling Feyenoord: ‘Ze moeten niet denken dat ze er al zijn’

In de AD Willem & Wessel podcast van deze week gaat Willem van Hanegem uiteraard in op het gelijkspel van Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk in Polen (1-1). ,,Ze moeten niet doordat ze nu zo veel balbezit hebben gehad gaan denken dat ze er al zijn nu’’ vond Willem van Hanegem het optimisme van Wessel Penning nog wat gevaarlijk.